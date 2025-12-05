EE. UU. evalúa sumar más de 30 países al veto migratorio
Publicado el 12/05/2025 a las 16:03
- Expansión del veto migratorio
- Ataque impulsa nuevas restricciones
- Trump evalúa más países
Estados Unidos planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, según anunció este jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La funcionaria confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump analiza una expansión significativa de las restricciones vigentes, según Efe.
¿Qué está pasando?
Durante una entrevista con Fox News, Noem evitó precisar si la nueva cifra alcanzará a más de 32 países o revelar el listado completo de naciones consideradas.
Sí adelantó que el presidente Trump continúa evaluando “qué naciones incluir por motivos de seguridad”.
Estados Unidos mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países.
Esa misma medida restringe además la entrada de personas procedentes de otros siete, bajo el argumento de prevenir la llegada de “terroristas extranjeros” y otras amenazas.
Noem adelanta fuerte expansión del veto migratorio en EE.UU.
Las limitaciones alcanzan a inmigrantes y a visitantes temporales. También impactan a turistas, estudiantes y viajeros de negocios. Noem no detalló cuáles países podrían sumarse a la lista.
Argumentó que la ampliación responde a la falta de Gobiernos estables en ciertas regiones, incapaces de ofrecer información fiable sobre sus ciudadanos.
En la última semana, distintos medios estadounidenses han reportado que la Administración Trump estudia vetar la entrada de ciudadanos de hasta 36 países adicionales.
Según esas publicaciones, la información proviene de fuentes internas del Departamento de Estado que solicitan anonimato.
¿Por qué importa?
Las acciones de prohibición estarían vinculadas al ataque armado ocurrido el pasado miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.
El hecho mantiene en el centro de la investigación a un sospechoso que es ciudadano afgano.
Ese ciudadano llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento.
Según la Administración Trump, dicho programa no contaba con controles suficientes.
Tras el ataque, el presidente Trump prometió suspender de manera “permanente” la migración procedente de “países del tercer mundo”.
No precisó cuáles países podrían quedar incluidos bajo esa categoría.
El incidente ha fortalecido el impulso del Gobierno para reforzar las medidas migratorias.
El contexto más amplio
Desde enero, cuando asumió el cargo, el presidente Trump ha intensificado la aplicación de la ley migratoria.
Ha enviado agentes federales a grandes ciudades gobernadas por demócratas.
También ha endurecido el tratamiento hacia los solicitantes de asilo en la frontera con México.
La posible ampliación del veto de viajes representa una nueva pieza dentro de esa política de restricciones.
Para la Administración, se trata de una respuesta a lo que considera vacíos de seguridad y riesgos vinculados al flujo migratorio.
La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles sobre los criterios de selección de países.
Tampoco ha anunciado cuándo se dará a conocer la lista definitiva.
Sin embargo, el planteamiento público de Noem confirma que el Gobierno se prepara para una expansión considerable del veto.
Los próximos días serán clave para conocer el alcance real de esta medida.