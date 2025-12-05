EE. UU. evalúa sumar más de 30 países al veto migratorio

Expansión del veto migratorio

Ataque impulsa nuevas restricciones

Trump evalúa más países

Estados Unidos planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, según anunció este jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La funcionaria confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump analiza una expansión significativa de las restricciones vigentes, según Efe.

¿Qué está pasando?

Durante una entrevista con Fox News, Noem evitó precisar si la nueva cifra alcanzará a más de 32 países o revelar el listado completo de naciones consideradas.

Sí adelantó que el presidente Trump continúa evaluando “qué naciones incluir por motivos de seguridad”.

Estados Unidos mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países.

Esa misma medida restringe además la entrada de personas procedentes de otros siete, bajo el argumento de prevenir la llegada de “terroristas extranjeros” y otras amenazas.