¿Por qué el vestido rojo se convirtió en el poderoso amuleto de México en Miss Universo 2025?

El color rojo ha sido, desde distintas épocas y culturas, un símbolo poderoso capaz de comunicar energía, pasión, liderazgo y protección.

No es casual que este tono haya sido elegido para rituales, celebraciones importantes, vestuarios ceremoniales y momentos donde se busca transmitir fuerza y presencia.

En el mundo de Miss Universo, esta carga simbólica tomó un significado especial para México, donde se cree que el rojo se ha convertido en un talismán de buena suerte gracias a que las cuatro reinas mexicanas han ganado vistiendo este color.

Veamos por qué muchos afirman el poder de este precioso tono.

El impacto del vestido rojo en Miss Universo!

1. La raíz de todo: Lupita Jones y el inicio del mito

En 1991, Lupita Jones no solo se convirtió en la primera Miss Universo mexicana: también inauguró la tradición del vestido rojo.

Su diseño, lleno de brillo, pedrería y mangas elaboradas, marcó el inicio de la teoría de que el escarlata puede ser un color de poder para México.

Desde entonces, se le considera el primer “amuleto visual” del país en Miss Universo.