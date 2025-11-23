Verstappen revive el campeonato con triunfo en Las Vegas

Max Verstappen ganó el GP de Las Vegas y quedó a solo 24 puntos del líder tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri.

Max Verstappen salió del Gran Premio de Las Vegas con algo más que una victoria: salió de nuevo en la pelea por el título.

El neerlandés aprovechó una noche caótica en la que Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados tras la inspección técnica, reconfigurando por completo el cierre de la temporada 2025.

Con la victoria, Verstappen llegó a 366 puntos, empatado con Piastri y ahora a solo 24 unidades del liderato de Norris, cuando quedan 58 puntos disponibles entre Qatar (con Sprint) y Abu Dhabi.

La FIA determinó la descalificación porque los McLaren incumplieron el reglamento del espesor mínimo de la plancha de madera bajo el monoplaza.

Verstappen domina y Norris intenta sin éxito

La acción comenzó desde la largada. Verstappen arrancó con decisión y tomó la punta cuando Norris frenó demasiado tarde, lo tocó en la curva y cayó al tercer lugar.

Piastri también perdió posiciones después de un roce con Liam Lawson.

El caos aumentó con Gabriel Bortoleto, cuya frenada descontrolada provocó un choque contra Lance Stroll y el abandono de ambos, con Safety Car inmediato.

George Russell se mostró como el rival más rápido para Verstappen, manteniéndose dentro de su zona de DRS.

Más atrás, Charles Leclerc escalaba posiciones con adelantamientos consecutivos sobre Piastri y Hadjar.

Pit stops, ritmo y estrategia definieron la mitad de carrera. Mercedes puso presión con Russell, mientras que Norris recuperaba ritmo y volvía al segundo lugar sobre el giro 34.

La victoria parecía destinada a quedar entre Verstappen y Norris, con Russell consolidado en un sólido tercer lugar.

Pero el final llegó sin sobresaltos: Verstappen manejó la ventaja, cruzó primero y celebró en el podio con Norris y Russell… hasta que la madrugada cambió todo.

La FIA descalifica a Norris y Piastri

Cuatro horas después de la bandera a cuadros, la FIA anunció que los autos 4 (Norris) y 81 (Piastri) incumplieron el reglamento técnico por desgaste excesivo de la plancha inferior, que debía medir al menos 9 mm tras la carrera.

El delegado técnico Jo Bauer informó el hallazgo, y la decisión se hizo oficial a la 1:43 am.

Sin ellos, el podio quedó así:

Verstappen

Russell

Antonelli

Y el campeonato dio un vuelco inmediato:

Norris pasó de perder solo 7 puntos respecto a Verstappen, a perder toda la cosecha del fin de semana.

Piastri también cayó y quedó empatado con Verstappen, ambos a 24 de Norris.

Un cierre de temporada al rojo vivo

El triunfo de Verstappen y la doble descalificación reabren un campeonato que parecía decantado para McLaren.

Quedan dos fines de semana:

Qatar (30 de noviembre) con carrera Sprint (máximo 30 puntos en juego).

Abu Dhabi (7 de diciembre) el cierre tradicional (28 puntos posibles).

La tabla quedó así arriba:

Norris – 390

Piastri – 366

Verstappen – 366

La pelea es total entre los dos McLaren y un Verstappen que, con seis victorias este año, vuelve a meterse en la conversación después de semanas complicadas.

El cierre promete tensión, estrategia y control absoluto del desgaste del monoplaza, justo el detalle técnico que cambió por completo el GP de Las Vegas.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO