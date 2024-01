Verónica Gallardo revela terrible enfermedad que padece (VIDEO)

Situación que la llevó a expresar: «Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna», dijo.

Gallardo, dueña de su propio espacio en la plataforma de videos, no pudo contener las lágrimas al transmitir la noticia que la tiene atravesando un difícil momento.

Los detalles que reveló en el conmovedor video

La gravedad de la situación se reflejó en la ansiedad de Verónica al mencionar la posibilidad de someterse a una operación, desconociendo cómo enfrentaría esa circunstancia.

Entre lágrimas, Gallardo ofreció disculpas a sus seguidores por no poder llevar a cabo una transmisión programada debido a su delicada situación de salud.

Con humildad, la periodista de espectáculos compartió su angustia.

«Pero perdónenme si no tiene programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas», dijo entre lágrimas.