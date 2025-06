Verónica Gallardo arremete contra Ángela Aguilar y Nodal: «Me cae mal, no es honesta»

Verónica Gallardo arremete contra Ángela

También lanza dardo a Nodal

Critica a Paty Chapoy y Flor Rubio

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo mexicano, y esta vez tiene nombre y apellido: Verónica Gallardo.

La periodista de espectáculos no se guardó nada al hablar sobre Ángela Aguilar, a quien acusó de ser falsa y poco sincera.

Durante un reciente encuentro con reporteros, Gallardo fue directa y tajante al expresar su opinión sobre la joven cantante.

“Ángela Aguilar me cae mal, de entrada me cae mal. La veo y me doy la vuelta. No la siento honesta ni sincera”, declaró frente a las cámaras.

Gallardo: “Ángela me cae mal”

La declaración se viralizó de inmediato en redes sociales, provocando un intenso debate entre seguidores de Ángela y defensores de Gallardo.

Plataformas como X (antes Twitter) y TikTok se llenaron de comentarios divididos entre quienes acusan a la periodista de envidia y quienes elogian su franqueza.

Gallardo agregó que jamás ha pedido entrevistar a la intérprete de 21 años y que, si la ve en un evento, prefiere pasar de largo.

“No tengo ningún interés en entrevistarla”, insistió con firmeza, marcando una clara distancia con la heredera de la dinastía Aguilar.