Verónica del Castillo confiesa que no alcanzó a ayudar a Rebecca Jones

“Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”.

Hoy, el mundo del espectáculo en México se vistió de luto, pues a tempranas horas de la mañana se confirmó el lamentable fallecimiento de Rebecca Jones, por su parte, Verónica del Castillo confesó en Instagram que no pudo terminar de ayudar a Rebecca.

Verónica del Castillo admite que se siente impotente por no haber ayudado a Rebecca Jones

Además de haber escrito que no pudo ayudar a Rebecca Jones porque no le dejaron salir del hospital, la hermana de Kate del Castillo también añadió que sintió impotencia al no poder ayudar por completo a la actriz.

Verónica continuó escribiendo: “Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”.