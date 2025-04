Verónica del Castillo habla de su delicado estado de salud.

Así lo informa El Heraldo.

Aquí los detalles.

La periodista y escritora Verónica del Castillo, hija del reconocido actor Eric del Castillo y madre de la también actriz Kate del Castillo, fue sometida a una cirugía de emergencia.

Esto luego de enfrentar serios problemas de salud vinculados a una intervención estética que se realizó hace dos décadas.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube, la comunicadora de 55 años compartió con sus seguidores los detalles de su estado actual.

En un video titulado “Todo sobre mi cirugía de explantación”, Verónica explicó que debió someterse a un procedimiento para retirarse los implantes mamarios que se colocó hace 20 años.

Verónica del Castillo habla de su delicado estado de salud

“Me encuentro saliendo de una cirugía”, comentó.

“Me realicé un procedimiento que se llama explantación, que tiene que ver con retirar los implantes mamarios».

«Hace 20 años me los puse, me dijeron que eran para toda la vida, que no hacían daño…»

«Y desde hace unos siete u ocho años he presentado infecciones en vías urinarias, síndrome doloroso vesical, infecciones en garganta, muchas infecciones”.