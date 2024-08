Verónica del Castillo desenmascara a Belinda: revelaciones explosivas y rumores de deudas

«Dos o tres personas por fuera me han dicho como que no es una mujer como que cumpla lo que queda y todo eso», añadió Verónica en su conversación.

«La experiencia que yo he tenido con Belinda, no la conozco, pero vivió en la calle donde vivían mis papás», dijo Del Castillo en entrevista para el programa Hoy.

Verónica del Castillo Rinde Homenaje Íntimo a su Padre Eric del Castillo

Por otro lado, Verónica del Castillo habló sobre el tributo que decidió rendirle a su padre, Eric del Castillo.

A pesar de que el actor no deseaba un homenaje, su hija decidió organizar un evento más íntimo para honrarlo.

«Me llegó la idea de hacerle un homenaje y de que no me importara que él no quería», explicó Verónica.

Verónica expresó que su padre creía que los familiares no deben organizar homenajes, ya que «es como un cebollazo».