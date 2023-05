Fue durante la premiación de los Patria 2023 que Michelle confesó que su mamá, Verónica Castro no ha estado en la mejor condición de salud y que de hecho, hay veces que todo se vuelve más difícil, y esto luego de que la famosa mexicana sufriera un accidente hace casi 20 años.

Por ende, Castro es uno de los rostros más reconocidos y con mayor trayectoria, aunque actualmente ya no se encuentre tan activa. Sin embargo, su hijo Michelle Castro recientemente dio unas declaraciones sobre su mamá que dejaron consternados a más de uno y son sobre su estado de salud.

Verónica Castro sufre fuertes dolores: El motivo por el cuál la actriz continúa sufriendo de problemas en la columna

De acuerdo con la revista mexicana Tv Notas, Verónica fue la conductora del programa Big Brother VIP en el año 2004, y en una ocasión, la producción le pidió que se subiera sobre un elefante, decisión que hasta la fecha, continúa afectando la salud de la mamá de Christian Castro.

El artículo relata que el elefante no podía quedarse quieto, y la actriz se aferraba al animal con el objetivo de no caer al suelo, sin embargo debido a los jalones que estuvo sosteniendo en un intento de no caerse, hicieron que esto afectara gravemente su columna vertebral.