Verónica Castro habla por primera vez de Yolanda Andrade

«No me sentí lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien», confesó.

«La que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más, yo no tengo nada que perdonar», advirtió Castro al programa Despierta América.

«Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar», comenzó diciendo la actriz mexicana.

«Sí me dijeron (sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade). Siempre bendiciones para todo el mundo», agregó.

Confirma sospechas

La cantante de «Macumba» fue vista regresando de su visita médica en Estados Unidos, según informó el doctor que la trató.

Durante la conversación, bromeó diciendo que no se sometió a ningún procedimiento estético y también habló acerca de su estado de salud.

«Chécate bien las arrugas, no vayan a decir que me fui a arreglar y me di una restirada», dijo con una gran sonrisa.

«Estoy muy bien, muy contenta, muy agradecida. Vengo en mi silla de ruedas porque, como saben, tuve muchas operaciones», comentó.