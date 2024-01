La verdad de la muerte de la niña actriz Heather O’Rourke, protagonista de Juegos Diabólicos

No obstante, mientras sus compañeros esperaban nerviosos filmar sus escenas en Juegos Diabólicos recordando su guion, ella estaba de lo más tranquila.

Tal vez muchos no sepan que Heather O’Rourke llegó a confesar que le tenía miedo a las películas de terror.

«Quiero seguir actuando, pero quiero ser directora»

Cabe destacar que durante el rodaje de Juegos Diabólicos III, Heather O’Rourke estuvo bajo medicación.

Por los efectos de la cortisona y la sulfamida tanto su cara como su cuello se ven hinchados, pero ella nunca se quejó.

Eso sí, interpretar el personaje de Carol Anne Freeling la desgastó tanto que le hizo decir que, de haber una nueva cinta, esa sería la última.

No obstante, ella quería seguir en el mundo del séptimo arte, pero ya no como actriz, si no como directora.