Dan a conocer la verdad tras el accidente que sufrió Eugenio Derbez

Aunque Rosaldo no dio detalles sobre lo que le ocurrió al actor de El Valet, sí dijo que tendrá un tratamiento largo de rehabilitación. “El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación.

Se dio a conocer que el actor de ‘Familia P. Luche’ tuvo un accidente y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. “A través de este medio quiero informarles que hace dos días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete su salud”, dice el comunicado.

Mucho se ha especulado en las últimas horas sobre lo que le pudo haber pasado al actor de ‘No se aceptan devoluciones”, pues en internet, los usuarios comenzaron a pensar que el actor había sufrido de un accidente automovilístico, debido a que el comunicado de la cantante y esposa del actor, no fue muy concreto.

Descartan que haya sufrido algún accidente automovilístico

A su vez, María Luisa Valdés reiteró que no se trata de ningún accidente de tránsito como mucho se ha estado especulando. “No fue accidente de tránsito, en el comunicado dice que la operación es complicada, pero es por lo mismo del hombro, no compromete su salud”, aseguró.

La esposa del actor aseguró que Eugenio Derbez pasará por el quirófano para una difícil cirugía luego de sufrir un accidente. "Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. Esta información también fue compartida por el programa matutino 'Hoy Día' (VIDEO AQUÍ).