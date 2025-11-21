Buenas noticias para Walmart podrían ser malas para la economía ¿Por qué?

Las ventas de Walmart reportan crecimiento sólido en ingresos y ventas

El aumento refleja presión económica y cambios en hábitos de compra

El panorama podría anticipar debilidad en el consumo general

Walmart reportó un crecimiento fuerte en su último informe trimestral, con incrementos en ingresos, ventas comparables y comercio electrónico.

Aunque para la empresa son excelentes noticias, los datos muestran un comportamiento que no necesariamente indica una economía saludable.

El crecimiento se debe principalmente a que más estadounidenses, incluidos hogares de ingresos altos, están buscando precios bajos ante la persistencia de la inflación.

Las ventas de Walmart superan expectativas

El reporte financiero detalla que las ventas de Walmart crecieron 5,8% en ingresos totales y 4,5% en ventas comparables.

Además, el comercio electrónico aumentó 28% respecto al año anterior.

🛒📈 #Walmart $WMT – Resultados sólidos

Walmart subió +6.5% hasta $107.1, tras reportar un Q3 mejor de lo esperado. Ventas en tiendas +4.5% en EE.UU. Fuerte crecimiento en e-commerce

La empresa elevó su guía de ganancias para 2025, impulsando confianza. 🚀🛒📈 pic.twitter.com/Lj9LhT7UMl — Traders e Inversionistas Mx (@traderseinvermx) November 20, 2025

La empresa ha logrado mantener precios bajos gracias a su enorme escala, inversiones en logística, aumento de salarios y renovación de tiendas.

Mientras otros minoristas muestran bajas en ventas, Walmart gana terreno.

Esa diferencia no solo evidencia su fortaleza operativa, sino también una tendencia que refleja los desafíos de los consumidores ante precios que siguen presionando presupuestos familiares.