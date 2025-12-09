Gobierno de Trump permitirá venta de chips Nvidia a China con ganancia del 25%

Trump autoriza la venta de chips Nvidia H200 a China con tarifa del 25%.

La decisión reabre el debate sobre seguridad nacional y liderazgo tecnológico.

Se esperan ajustes similares para AMD, Intel y otras compañías.

El gobierno de Trump dio luz verde a la exportación de procesadores H200 de Nvidia a clientes aprobados en China, aplicando una tarifa del 25% sobre cada operación.

El anuncio, hecho por Trump en Truth Social, busca equilibrar seguridad nacional, competitividad tecnológica y empleo estadounidense.

La medida llega tras años de restricciones y tensiones en torno al uso de semiconductores avanzados. Aunque genera expectativas en la industria, persiste la duda sobre si China comprará estos chips en el volumen que se anticipa.

Venta de chips Nvidia a China: un giro en la estrategia tecnológica

La decisión de permitir la venta de chips Nvidia marca un giro respecto a las limitaciones impuestas a los procesadores avanzados de IA.

Trump afirmó que notificó personalmente al presidente Xi que la exportación se habilitaría “bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional”. Según su versión, la respuesta de Xi fue positiva.

Los H200 representan un avance sobre el H20 previamente autorizado, aunque no igualan el rendimiento de los chips Blackwell o los futuros Rubin.

Aun así, forman parte de la categoría de chips de inteligencia artificial de alto valor estratégico, esenciales para entrenamiento de modelos y aplicaciones avanzadas.

La autorización llega tras una reunión entre Trump y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, donde abordaron el futuro de las exportaciones. La compañía, la más valiosa del mundo, ha consolidado su posición como líder global en hardware de IA.