Gobierno de Trump permitirá venta de chips Nvidia a China con ganancia del 25%
Publicado el 12/09/2025 a las 15:44
- Trump autoriza la venta de chips Nvidia H200 a China con tarifa del 25%.
- La decisión reabre el debate sobre seguridad nacional y liderazgo tecnológico.
- Se esperan ajustes similares para AMD, Intel y otras compañías.
El gobierno de Trump dio luz verde a la exportación de procesadores H200 de Nvidia a clientes aprobados en China, aplicando una tarifa del 25% sobre cada operación.
El anuncio, hecho por Trump en Truth Social, busca equilibrar seguridad nacional, competitividad tecnológica y empleo estadounidense.
La medida llega tras años de restricciones y tensiones en torno al uso de semiconductores avanzados. Aunque genera expectativas en la industria, persiste la duda sobre si China comprará estos chips en el volumen que se anticipa.
Venta de chips Nvidia a China: un giro en la estrategia tecnológica
La decisión de permitir la venta de chips Nvidia marca un giro respecto a las limitaciones impuestas a los procesadores avanzados de IA.
Trump afirmó que notificó personalmente al presidente Xi que la exportación se habilitaría “bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional”. Según su versión, la respuesta de Xi fue positiva.
Los H200 representan un avance sobre el H20 previamente autorizado, aunque no igualan el rendimiento de los chips Blackwell o los futuros Rubin.
Aun así, forman parte de la categoría de chips de inteligencia artificial de alto valor estratégico, esenciales para entrenamiento de modelos y aplicaciones avanzadas.
La autorización llega tras una reunión entre Trump y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, donde abordaron el futuro de las exportaciones. La compañía, la más valiosa del mundo, ha consolidado su posición como líder global en hardware de IA.
El papel de China y la presión geopolítica
El anuncio ocurre en un momento en que China ha instado a sus empresas a reducir el uso de tecnología estadounidense. Esto abre la incógnita de si la demanda realmente aumentará, incluso con la flexibilización anunciada.
Sin embargo, funcionarios como el zar de IA, David Sacks, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, respaldan la idea de permitir el H200 para evitar que Huawei gane demasiado terreno competitivo.
Días antes, funcionarios como Marco Rubio bloquearon un intento de vender un chip Blackwell reducido a China, lo que muestra que las diferencias dentro del gobierno persisten.
Sin embargo, la decisión podría significar miles de millones en ventas para Nvidia, que registró márgenes brutos del 73.4% sobre 57 mil millones de dólares en el trimestre más reciente.
Trump defiende la política y critica restricciones previas
Trump afirmó que las reglas de la administración anterior obligaron a empresas como Nvidia a crear versiones degradadas “que nadie quería”, algo que según él ralentizó la innovación.
También aseguró que su política “respaldará el empleo estadounidense” y fortalecerá la manufactura local.
En su publicación, Trump remarcó que clientes estadounidenses ya avanzan con chips de última generación como Blackwell y Rubin, los cuales no forman parte del acuerdo de exportación.
Impacto para trabajadores y consumidores latinos
Para hispanos empleados en manufactura, tecnología o logística, la medida podría significar más estabilidad en sectores vinculados a producción de hardware y exportaciones.
Un mayor flujo comercial puede traducirse en inversiones adicionales y expansión de plantas en EE.UU.
En el lado del consumidor, el liderazgo estadounidense en IA impacta directamente la calidad de herramientas digitales, plataformas de aprendizaje, aplicaciones laborales y servicios de automatización cada vez más comunes.
Qué sigue
El Departamento de Comercio está finalizando los lineamientos que también aplicarán a AMD, Intel y otras empresas.
El mercado global estará atento a si China adopta el H200 y si la flexibilización se amplía.
La competencia en chips de inteligencia artificial continuará siendo un tema clave en la agenda de Trump durante los próximos meses.