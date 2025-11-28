Venezuela acusa a EE.UU. de obstaculizar vuelos internacionales en plena crisis aérea

Venezuela acusa a EEUU

Cancelan vuelos internacionales

Buscan rutas alternativas

Caracas volvió a señalar a Washington por lo que considera una estrategia para limitar su conexión con el resto del mundo.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que Estados Unidos estaría influyendo en otros gobiernos para que aerolíneas extranjeras suspendan sus rutas hacia Venezuela.

De acuerdo con ‘EFE’, la queja surge en un contexto de creciente aislamiento aéreo, luego de que más de 30 vuelos internacionales fueran cancelados tras una advertencia de seguridad emitida desde territorio estadounidense.

Las autoridades venezolanas aseguran que esta presión busca profundizar el aislamiento del país en medio de tensiones regionales.

Choque diplomático y nuevas acusaciones

Durante una reunión bilateral con Rusia, Rodríguez afirmó que Washington impulsa acciones para impedir la llegada de aerolíneas a Venezuela.

Sostuvo que la medida pretende reforzar un cerco político aprovechando el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

La funcionaria, que también lidera la cartera de Hidrocarburos, destacó que estas decisiones afectan directamente la movilidad de los ciudadanos y el sector turístico.

Su intervención fue transmitida por el canal estatal, que reforzó la narrativa de que Estados Unidos intenta aislar al país sudamericano.