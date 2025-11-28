Venezuela acusa a EE.UU. de obstaculizar vuelos internacionales en plena crisis aérea
Publicado el 11/28/2025 a las 12:43
Caracas volvió a señalar a Washington por lo que considera una estrategia para limitar su conexión con el resto del mundo.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que Estados Unidos estaría influyendo en otros gobiernos para que aerolíneas extranjeras suspendan sus rutas hacia Venezuela.
De acuerdo con ‘EFE’, la queja surge en un contexto de creciente aislamiento aéreo, luego de que más de 30 vuelos internacionales fueran cancelados tras una advertencia de seguridad emitida desde territorio estadounidense.
Las autoridades venezolanas aseguran que esta presión busca profundizar el aislamiento del país en medio de tensiones regionales.
Choque diplomático y nuevas acusaciones
Durante una reunión bilateral con Rusia, Rodríguez afirmó que Washington impulsa acciones para impedir la llegada de aerolíneas a Venezuela.
Sostuvo que la medida pretende reforzar un cerco político aprovechando el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La funcionaria, que también lidera la cartera de Hidrocarburos, destacó que estas decisiones afectan directamente la movilidad de los ciudadanos y el sector turístico.
Su intervención fue transmitida por el canal estatal, que reforzó la narrativa de que Estados Unidos intenta aislar al país sudamericano.
Rutas alternativas y respaldo de Moscú
A pesar de las restricciones, Caracas aseguró que trabaja con Rusia para crear alternativas de transporte.
Rodríguez agradeció públicamente la cooperación de Moscú y adelantó que ambos países analizan rutas marítimas y una posible expansión de vuelos entre sus territorios.
El Gobierno venezolano plantea esta alianza como una vía para contrarrestar la disminución de conexiones internacionales.
Las autoridades sostienen que este impulso permitiría sostener el intercambio turístico y diversificar opciones de transporte en la región.
Advertencias de seguridad y ola de cancelaciones
La tensión aumentó después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendara a las aerolíneas extremar precauciones sobre el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.
La advertencia mencionaba riesgos potenciales en la zona, lo que llevó a varias compañías a suspender viajes mientras evaluaban la situación.
En respuesta, el Gobierno venezolano dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas para retomar operaciones bajo amenaza de perder sus permisos.
El ultimátum derivó en la revocación de concesiones a compañías como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.
Reacción internacional y presión sobre Caracas
El Gobierno acusó a estas aerolíneas de alinearse con “acciones de terrorismo” atribuidas a Estados Unidos.
Además, la decisión generó críticas de organismos internacionales, que piden reconsiderar la medida.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional instó a Venezuela a restituir permisos y evitar mayores afectaciones al sector aéreo global.
Asimismo, la disputa mantiene a Venezuela en el centro del debate sobre seguridad aérea, tensiones diplomáticas y movilidad internacional, según ‘López Doriga‘ y ‘Hola News‘.