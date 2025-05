Dos venezolanos detenidos por accidente mortal en moto de agua durante el Memorial Weekend en Texas

Según informa la agencia EFE, dos jóvenes venezolanos fueron arrestados en Texas tras su presunta implicación en un accidente mortal con una moto de agua y por huir de la escena del crimen.

El trágico suceso ocurrió el domingo en el lago Grapevine, un embalse popular cerca de Dallas.

La víctima fue identificada como Ava Moore, una joven de 18 años aspirante a cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Según las autoridades, una moto de agua que iba a alta velocidad impactó a Moore mientras ella se encontraba en un kayak.

UPDATE: Texas Attorney General @KenPaxtonTX says Daikerlyn Alejandra Gonzalez Gonzalez, the woman suspected of hitting and killing 18-year-old Ava Moore with a jet ski on Grapevine Lake, and a man who allegedly helped her flee the scene were in the country illegally. Both… pic.twitter.com/eY8qSCDd1Q

— FOX 4 NEWS (@FOX4) May 27, 2025