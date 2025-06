Vendedor ambulante apuñalado en Long Beach busca apoyo para seguir adelante

Vendedor ambulante hispano apuñalado

Pide ayuda para recuperarse

Comunidad exige justicia urgente

Víctor Ramírez, un vendedor ambulante hispano de Long Beach, fue brutalmente atacado mientras intentaba ganarse la vida.

El sábado por la tarde, mientras vendía nieves y elotes como lo ha hecho durante los últimos tres años, sufrió un intento de asalto violento.

Un hombre se le acercó con intenciones de robarle y no dudó en amenazarlo de muerte antes de apuñalarlo.

“El sospechoso me dijo que me iba a matar y luego me apuñaló en el cuello”, relató Ramírez en español para Fox.

Víctor Ramírez es atacado mientras trabajaba en Long Beach

El atacante huyó del lugar luego de que un vecino interviniera valientemente para ayudar al comerciante.

“Por suerte, un vecino amable vio lo sucedido y corrió a ayudar, ahuyentando al atacante antes de que la cosa empeorara”, escribió Víctor en su página de GoFundMe.

El incidente ocurrió a plena luz del día, mientras Víctor trabajaba como lo hace habitualmente en las calles del vecindario.

Tras el ataque, servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al St. Mary’s Hospital, donde fue atendido para detener la hemorragia.