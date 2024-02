Vendedor ambulante asegura ser exvocalista de ‘Grupo Bryndis’; ¿Quedó en la pobreza?

Sin embargo, el sueldo que percibía como vocalista no era suficiente y dejó el proyecto para mejorar su calidad de vida.

«Escuchó la música grupera, me gustan las canciones gruperas como Temerarios, como Bryndis, etcétera. Entonces, se me ocurrió», declaró Sánchez.

«Lo mencioné porque ahora sí me agarraron desprevenido . Realmente soy fanático…», mencionó.

Vendedor ambulante acabó confesando la verdad

A pesar de la confesión del vendedor, es relevante destacar que muchas personas inicialmente creyeron en la autenticidad de la historia proporcionada por Sánchez.

El notable parecido en su voz con la del vocalista original del Grupo Bryndis llevó a que algunos usuarios dudaran de la veracidad de la confesión de Regino Sánchez.

Comentarios como «Es de broma me imagino, no es Tony Solis», «Claro que no es él», y «Me imagino que es un imitador», «Cantan igual», inundaron la sección de comentarios.

(PARA IR AL VIDEO DONDE CANTA PULSE AQUÍ), (PARA IR AL VIDEO DONDE DESMIENTE LA INFORMACIÓN PULSE AQUÍ).