Arrestan de migrante en Phoenix con vehículo blindado ( VIDEO)

Un fuerte operativo del ICE en Phoenix, Arizona, terminó con la detención de Alfonso García Vega, un migrante de 61 años.

El despliegue incluyó un vehículo blindado con ariete y una gran cantidad de agentes armados.

El arresto se llevó a cabo el domingo 2 de febrero y ha generado críticas por el uso excesivo de fuerza.

Según el medio AZ Central, el operativo comenzó con la detonación de una granada aturdidora.

🚨 ICE RAID IN PHOENIX 🚨

ICE deployed an armored vehicle with a battering ram & flashbang grenades to arrest illegal immigrant Alfonso García Vega in a residential neighborhood.

Leftists call it “excessive.” Meanwhile, ICE is just doing its job. They aren’t messing around! 🇺🇸 pic.twitter.com/Jf3NYQZJFV

— TexanonX™ (@TexanonX) February 4, 2025