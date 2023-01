La actriz venezolana reveló: “Él está conociendo una parte de mi que no conocía tan bien”

“Él está conociendo una parte de mí que no conocía tan bien y ha sido como de me ha gustado mucho, muy bonito”, concluyó la actriz de 41 años, mientras lucía un look deportivo y manejaba su automóvil para sus más de 107 mil seguidores en la mencionada plataforma.

People en Español informa que luego de establecer su vida y gran cantidad de proyectos laborales en Miami, donde Carlos logró grandes éxitos a nivel profesional, la familia está viajando a otro lado, donde ahora pasan momentos inolvidables.