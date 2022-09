Desde entonces la actriz no ha dejado de estar constantemente activa en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores cómo es que ha sido ese caminar hasta el día de hoy. Gracias a ello hemos visto como poco a poquito Vanessa ha salido adelante mejorando su aspecto físico así como los momentos que pasa con su bebito. Archivado como: Vanessa Lyon Carlos Calderón.

Recordemos que anteriormente Vanessa Lyon dio uso a sus redes para mostrar cómo ha sido el duro proceso luego de que Carlos Calderón decidiera poner una denuncia en su contra, y peor aún, cuando por términos legales se llegó a la conclusión de que la actriz no podría tener tiempo completo con el pequeño León, pero ahora asegura que la estarían ‘espiando’.

Uno de los temas que se ha llegado a considerar como 'delicado' y que a ocupado varios titulares, es la separación entre Vanessa Lyon y el conductor de 'Despierta América'. Sin duda alguna la expareja de Carlitos Calderón es quien no la ha pasado nada bien en el duro proceso, pues la actriz asegura que ha estado 'bajo vigilancia' y lo demostró en redes sociales .

Ahora fue mediante sus historias dentro de la plataforma de Instagram que Vanessa Lyon compartió una serie de mensajes que, según ella no se había percatado de que existían, pero eso no fue todo. Pues en una de ellas aseguró que hay personas que crearon perfiles falsos para ver sus stories “sin que ella lo sepa”.

Vanessa ha recibido apoyo de seguidores tras su ruptura con el presentador de ‘Despierta América’

Lo anterior refiriéndose a Carlos Calderón, quien desafortunadamente en un momento provocó que la actriz se ‘viniera abajo’ tras su separación y los conflictos legales que se han desenvuelto en donde un bebito se ha visto involucrado también. A parte de esas historias, Vanessa dejó ver el gran apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores ante el momento tan complicado que sigue superando.

"Acabo de ver muchos DMS que no me aparecían antes, gracias por la empatía", señaló la actriz junto a capturas de diversos mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores. "Vivía en mi burbuja, en mi mundo y no tenía idea de la cantidad de víctimas de narcistas. Gracias! señaló en otro status junto a textos por parte de personas que han pasado por la misma situación que ella.