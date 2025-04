Vanessa Arias revela los horrores de su relación con José Luis Reséndez: «abusos, engaños y una ruptura definitiva»

Vanessa Arias : Relación de abuso físico constante.

Descubrimiento de infidelidad con travesti.

Recuperación a través de terapia.

Vanessa Arias ha abierto su corazón y compartido con lujo de detalle lo que vivió durante su relación con el actor José Luis Reséndez, la cual estuvo marcada por agresiones físicas y emocionales que casi le costaron la vida.

La conductora relató en el podcast Poco Chinto que los cinco años que pasó junto al actor no fueron nada fáciles, ya que él solía ser violento y, en más de una ocasión, la agredió físicamente.

De hecho, Arias aseguró que estuvo a punto de ser víctima de feminicidio.

“Yo viví miserable 5 años. Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla”, confesó. “Tenía que estar con la mirada hacia abajo”, agregó, destacando el control y maltrato al que fue sometida.

Un episodio de violencia que cambió todo para Vanessa Arias

Arias recordó un episodio en el que Reséndez, tras una discusión, le lanzó una piedra a uno de sus perros, lo que desató una golpiza.

A pesar de las constantes agresiones, Arias explicó que lo amaba profundamente, incluso hasta el punto de aceptar la homosexualidad de Reséndez.

“Ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me quebró costillas. Denuncias, no [hizo], lo amaba; me daba vergüenza”, admitió.

La relación se rompió de manera definitiva cuando Vanessa lo descubrió en su casa, teniendo relaciones con un travesti.