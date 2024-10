Vance Domina el Debate, Pero Walz Mantiene Mejor Valoración.

En un reñido debate televisado celebrado el martes, el candidato republicano a la Vicepresidencia de EE.UU., JD Vance, logró una estrecha victoria sobre el demócrata Tim Walz.

Superándolo por dos puntos porcentuales (51 % frente a 49 %).

Sin embargo, un sondeo reciente indica que Walz sigue siendo el candidato con mejor imagen ante el electorado.

Así lo reportó el medio EFE.

JD Vance gets angry at moderator for fact-checking him during the vice presidential debate:

“The rules were you guys weren’t going to fact check.” pic.twitter.com/FgwTx6dIRX

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2024