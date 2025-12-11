Descubre que pasó hoy con el valor del dólar en México, Colombia y RD
Publicado el 12/11/2025 a las 06:39
- El valor del dólar se movió en México, Colombia y República Dominicana.
- Esto tiene un impacto directo en envíos de dinero, compras y decisiones del día a día.
- Los mercados siguen atentos a decisiones de tasas y datos económicos.
El dólar registró variaciones hoy en tres países clave para quienes envían dinero desde Estados Unidos: México, Colombia y República Dominicana.
Aunque los movimientos fueron leves, cambian el valor real que reciben las familias.
El peso mexicano, colombiano y dominicano reaccionaron a factores globales que incluyen demanda de dólares, expectativas económicas y ajustes en política monetaria.
Conoce el valor del dólar hoy en México
Banxico reportó el tipo de cambio en 18,2085 pesos por dólar.
En el promedio de mercado: compra 17,8394 y venta 18,4551.
El movimiento está ligado a expectativas de tasas en EE. UU. y al cierre de año, cuando aumenta la demanda de dólares.
También influyen los flujos de inversión y compras de empresas que requieren dólares para importaciones.
¿Cómo enviar dinero rápido y seguro cuando el dólar sube?
Para aprovechar mejor el tipo de cambio, muchos hispanos buscan servicios que ofrezcan envíos rápidos, baratos y seguros.
Estas son tres opciones reales y populares en EE. UU.:
RIA Money Transfer
Con miles de puntos físicos y opciones de depósito bancario, RIA es una alternativa usada por quienes prefieren pagos en efectivo o retiros en tiendas.
Suelen tener tarifas bajas y tiempos de entrega rápidos.
Wells Fargo
Es una opción práctica para quienes ya tienen cuenta bancaria en Wells Fargo.
Permite enviar dinero directamente a bancos aliados en México, Colombia y RD, aunque las tarifas y límites pueden variar.
Remitly: la más uasada por latinos en Estados Unidos
Remitly es una de las opciones más populares entre hispanos que viven en EE. UU., porque combina velocidad, costos bajos y seguridad.
Está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que la hace segura para operaciones diarias.
Para México, ofrece facilidades para recibir el dinero en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander y otros, lo que ayuda a las familias a recibir el dinero sin complicaciones.
Su app permite ver tarifas y tiempos antes de enviar, lo que ayuda a aprovechar días en los que el dólar está más alto.
¿Cómo está el precio del dólar en Colombia hoy?
El Banco de la República reportó el dólar en 3,854.414 pesos colombianos.
En el mercado: lo compran en $3,710 y lo venden en $3,840.
El peso colombiano sigue sensible a compras de dólares y expectativas sobre tasas internacionales.
La brecha entre el valor oficial y el comercial refleja ajustes diarios según la demanda de importadores y viajeros.
Tipo de cambio hoy en República Dominicana
El Banco Central informó: compra 63.3764 y venta 64.2213 pesos dominicanos por dólar.
El dólar se mueve de forma estable, con ajustes típicos de fin de año y operaciones bancarias.
La demanda de divisas ligada a turismo e importaciones también influye en estos cambios.
¿Cómo afecta estos cambios del dólar a la comunidad latina?
Cuando el dólar sube, las remesas rinden más y las familias reciben más dinero en México, Colombia o RD.
Pero un dólar más fuerte puede hacer más caros productos importados como comida, medicina o electrónica.
Si el dólar baja, las remesas rinden menos, aunque algunos precios locales pueden bajar.
Qué sigue
El mercado estará atento a reportes de inflación en EE. UU. y posibles cambios en tasas de interés.
Si el dólar se mantiene fuerte, las remesas seguirán dando más valor a las familias latinoamericanas.
Si baja, algunos costos pueden aliviarse, pero quienes envían dinero tendrán que ajustar sus presupuestos.