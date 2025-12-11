Descubre que pasó hoy con el valor del dólar en México, Colombia y RD

El valor del dólar se movió en México, Colombia y República Dominicana.

Esto tiene un impacto directo en envíos de dinero, compras y decisiones del día a día.

Los mercados siguen atentos a decisiones de tasas y datos económicos.

El dólar registró variaciones hoy en tres países clave para quienes envían dinero desde Estados Unidos: México, Colombia y República Dominicana.

Aunque los movimientos fueron leves, cambian el valor real que reciben las familias.

El peso mexicano, colombiano y dominicano reaccionaron a factores globales que incluyen demanda de dólares, expectativas económicas y ajustes en política monetaria.

Conoce el valor del dólar hoy en México

Banxico reportó el tipo de cambio en 18,2085 pesos por dólar.

En el promedio de mercado: compra 17,8394 y venta 18,4551.

El movimiento está ligado a expectativas de tasas en EE. UU. y al cierre de año, cuando aumenta la demanda de dólares.

También influyen los flujos de inversión y compras de empresas que requieren dólares para importaciones.

¿Cómo enviar dinero rápido y seguro cuando el dólar sube?

Para aprovechar mejor el tipo de cambio, muchos hispanos buscan servicios que ofrezcan envíos rápidos, baratos y seguros.

Estas son tres opciones reales y populares en EE. UU.:

RIA Money Transfer

Con miles de puntos físicos y opciones de depósito bancario, RIA es una alternativa usada por quienes prefieren pagos en efectivo o retiros en tiendas.

Suelen tener tarifas bajas y tiempos de entrega rápidos.

Wells Fargo

Es una opción práctica para quienes ya tienen cuenta bancaria en Wells Fargo.

Permite enviar dinero directamente a bancos aliados en México, Colombia y RD, aunque las tarifas y límites pueden variar.

Remitly: la más uasada por latinos en Estados Unidos

Remitly es una de las opciones más populares entre hispanos que viven en EE. UU., porque combina velocidad, costos bajos y seguridad.

Está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que la hace segura para operaciones diarias.

Para México, ofrece facilidades para recibir el dinero en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander y otros, lo que ayuda a las familias a recibir el dinero sin complicaciones.

Su app permite ver tarifas y tiempos antes de enviar, lo que ayuda a aprovechar días en los que el dólar está más alto.

¿Cómo está el precio del dólar en Colombia hoy?

El Banco de la República reportó el dólar en 3,854.414 pesos colombianos.

En el mercado: lo compran en $3,710 y lo venden en $3,840.

El peso colombiano sigue sensible a compras de dólares y expectativas sobre tasas internacionales.

La brecha entre el valor oficial y el comercial refleja ajustes diarios según la demanda de importadores y viajeros.