Valentino ya no es un niño

El mensaje de Ricky Martin fue claro: “Un bebé ya no más, mi hijo Tino”, publicó en una fotografía mientras su Valentino cambiaba de look con el cabello oscuro y algo de bigote, lo que terminó conmocionando a sus seguidores quienes no esperaban que el pequeño descendiente del cantante ya no era un niño.

“Dios mío el tiempo pasa súper rápido”, “Tiene 14?! A mi apenas me sale barba y tengo 26”, “Sexy y él lo sabe”, “Los hijos de Ricky Martin ya tienen barba y bigote??? Que vieja que estoy”, “Ya es un hombre y se parece a Justin Bieber”, “Tan guapo, amamos a Tino”, “Por Dios que manera de crecer!!! Todo un hombre!!! Ojalá salga tan buena persona y con la humildad de su padre”, “Es muy parecido a ti”, se puede leer.