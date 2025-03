Mujer descubre el cruel chat secreto donde sus amigas la traicionaban y se hace viral

A través de un video de más de cuatro minutos, relató cómo descubrió que sus amigas no solo eran falsas, sino que también tenían un grupo secreto de WhatsApp donde hablaban mal de ella a sus espaldas.

Valentina había planeado celebrar a lo grande con ellas, pero en lugar de festejo, quedó con el peso de la traición y la decepción.

Su historia ha generado una ola de apoyo en TikTok, donde su video ha acumulado más de 4 millones de reproducciones y cerca de 700 mil «me gusta».

Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias de traición en la amistad, mientras que otros enviaron mensajes de aliento a Valentina.

«Yo pasé por lo mismo, pero al final me di cuenta de que no perdí nada, ellas me perdieron a mí», comentó una seguidora.