La hija del ‘Gallo de Oro’ envío desgarrador mensaje

Se cumplieron 16 años del asesinato de Valentín Elizalde

Aún se mantiene en la memoria de sus fanáticos

El día de ayer se cumplieron 16 años de que el cantante mexicano fuera arrebatado de su vida tras dar un concierto en Tamaulipas. Ahora, en pleno aniversario luctuoso Valentina Elizalde manda ‘estremecedor’ mensaje por el asesinato de su padre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hija del también conocido ‘Gallo de Oro’ compartiera una inédita imagen de como honra la memoria y el recuerdo de Valentín tras ser asesinado cuando ella era todavía una pequeña niña.

Valentina Elizalde: “La persona responsable está como si nada hubiera pasado”

Además, en la descripción de la foto expresó: “Me da tanto coraje que mientras nosotros lloramos por él, la persona responsable está como si nada hubiera pasado y con la conciencia limpia y todavía queriéndose colgar de su fama”, destacó la joven.

“No es justo, el (su papá) no merecía irse de esa manera pero nosotros nos encargaremos de honrar su memoria, no dejaremos que digan mentiras sobre lo que pasó. Mi vida está incompleta, me hace falta mi padre. Te amaré siempre mi Gallo de Oro”, concluyó con su desgarrador mensaje.