Antes del concierto, reveló que sospechaba que Tano Elizalde, primo de El Gallo de Oro, estuvo involucrado en el asesinato del cantante: “No se ha confirmado nada, pero sí él fue, le va a caer todo el peso porque es algo que no te esperas que alguien de tu propia familia, ¿sabes? Fue una traición muy fuerte”, expresó la joven, quien aún tendría más por decir.

La hija de Valentín Elizalde no pudo evitar derramar varias lágrimas, en su debut en el mundo del espéctáculo, en un concierto que ofreció en la Ciudad de México el pasado jueves al recordar a su famoso padre mientras interpretaba el tema Amor eterno, de la autoría de Juan Gabriel: “Yo tengo ese deseo, que él un día vuelva y me ayude con mi carrera”.

En una charla que tuvo en exclusiva con el programa de televisión Ventaneando, conducido por Pati Chapoy y que está disponible en el canal de YouTube de este show televisivo, la joven, quien tiene la intención de seguir el legado musical del ‘Vale’, no dudó en expresar su sentir sobre este delicado tema, aunque algunas personas le sugieren que se ande con cuidado.

¿Qué opina del matrimonio de Tano Elizalde y Gabriela Sabag, ex de Valentín Elizalde?

Sin rodeos, Valentina Elizalde expresó que el hecho de que una ‘señora’ (refiriéndose a Gabriela Sabag) esté con una persona (Tano Elizalde) que le hizo mucho daño a su padre, es algo muy impactante de ver, pero que ‘cada quién’. Respecto a la serie que se estaba planeando hacer sobre la vida del ‘Vale’ dijo que estaría llena de mentiras y que el cantante iba a quedar con una muy mala imagen: “No estoy de acuerdo con eso”.

La joven, de 18 años de edad, se mostró en desacuerdo con la demanda que sus medias hermanas, Valeria y Gabriela, intentaron fincarle a su abuela, doña Camila Valencia, para reclamarle algunos bienes que dejó Valentín Elizalde: “No procedió porque no tenían pruebas ni nada. Ellas están influenciadas por una persona que no quiere nada bueno para mi familia, entonces, yo me enojé mucho”.