Valencia estudia demandar a Netflix por documental de Vinicius Jr.

El Valencia CF confirmó que sus servicios jurídicos están analizando el contenido del documental ‘Baila, Vini’, dedicado a Vinícius Jr., estrenado en Netflix.

El club no descarta emprender acciones legales si considera que la producción daña la imagen de la entidad, su afición y el estadio Mestalla.

El documental revive el episodio de insultos racistas contra Vinícius Jr. ocurrido en Mestalla en mayo de 2023, en un caso que tuvo gran repercusión internacional.

La representación que hace el documental de aquel incidente podría provocar una respuesta legal del Valencia.

🚨 Valencia are considering filing a complaint against Netflix following the documentary on Vinicius Jr. ⚖️

The Spanish club denounces a manipulation of the images, particularly with a sequence in which the word «tonto» (idiot), chanted by part of the crowd, is subtitled on… pic.twitter.com/PNPCBF3F52

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 16, 2025