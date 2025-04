Val Kilmer fallece a los 65 años en Los Ángeles

El legendario actor de Hollywood, Val Kilmer, falleció este martes en Los Ángeles a los 65 años, según informó The New York Times. La causa de su muerte fue una neumonía, de acuerdo con su hija, Mercedes Kilmer.

Kilmer, reconocido por su versatilidad y carisma, alcanzó la fama con papeles inolvidables como Jim Morrison en The Doors, Batman en Batman Forever, Tom «Iceman» Kazansky en Top Gun y Nick Rivers en Top Secret.

Su talento y presencia escénica lo convirtieron en una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, enfermedad de la que logró recuperarse tras un largo tratamiento.

Val Kilmer has sadly passed away at the age of 65. pic.twitter.com/z7SKWDFQGb

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 2, 2025