Vadhir Derbez rompe el silencio y lanza inesperado mensaje tras la muerte de la mamá de Aislinn

Muerte de mamá de Aislinn Derbez

Vadhir Derbez defiende apoyo privado

Pide empatía en duelos

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, desató una ola de reacciones en redes sociales, pero también generó críticas hacia la familia Derbez por supuestamente no mostrar públicamente su apoyo a la actriz.

Ante este señalamiento, Vadhir Derbez decidió romper el silencio y responder directamente a quienes lo acusan de ser “insensible” durante el duelo de su hermana.

El actor y cantante publicó una fotografía acompañada de un mensaje dedicado a Aislinn, con quien mantiene una relación cercana pese a lo que se ha especulado en plataformas digitales.

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”, escribió Vadhir, reforzando que su apoyo ha sido constante y no necesita demostraciones públicas para ser válido.

Vadhir rechaza señalamientos sobre falta de apoyo

En su texto, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que ha estado presente con Aislinn desde el primer momento, aunque esa cercanía no se haya reflejado en redes sociales.

El artista lamentó que algunos usuarios juzguen la relación familiar basándose únicamente en publicaciones o ausencia de ellas.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes (…) Me han llegado una cantidad de mensajes… sobre lo insensible que soy”, explicó al compartir su molestia por los ataques recibidos.

El actor insistió en que la verdadera compañía no se mide en “likes” ni en stories, sino en la presencia real cuando alguien atraviesa un momento doloroso.