Vadhir Derbez rompe el silencio y lanza inesperado mensaje tras la muerte de la mamá de Aislinn
Publicado el 11/26/2025 a las 15:58
- Muerte de mamá de Aislinn Derbez
- Vadhir Derbez defiende apoyo privado
- Pide empatía en duelos
La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, desató una ola de reacciones en redes sociales, pero también generó críticas hacia la familia Derbez por supuestamente no mostrar públicamente su apoyo a la actriz.
Ante este señalamiento, Vadhir Derbez decidió romper el silencio y responder directamente a quienes lo acusan de ser “insensible” durante el duelo de su hermana.
El actor y cantante publicó una fotografía acompañada de un mensaje dedicado a Aislinn, con quien mantiene una relación cercana pese a lo que se ha especulado en plataformas digitales.
“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”, escribió Vadhir, reforzando que su apoyo ha sido constante y no necesita demostraciones públicas para ser válido.
Vadhir rechaza señalamientos sobre falta de apoyo
En su texto, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que ha estado presente con Aislinn desde el primer momento, aunque esa cercanía no se haya reflejado en redes sociales.
El artista lamentó que algunos usuarios juzguen la relación familiar basándose únicamente en publicaciones o ausencia de ellas.
“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes (…) Me han llegado una cantidad de mensajes… sobre lo insensible que soy”, explicó al compartir su molestia por los ataques recibidos.
El actor insistió en que la verdadera compañía no se mide en “likes” ni en stories, sino en la presencia real cuando alguien atraviesa un momento doloroso.
Cuestiona presión social por demostrar duelo en redes
Vadhir también dedicó parte de su reflexión a cuestionar la expectativa social de convertir el duelo en contenido.
“Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’”, afirmó con firmeza.
Criticó que algunos usuarios usen las tragedias personales como pretexto para juzgar sin conocer los procesos internos de cada familia.
El actor señaló que subir una foto no representa empatía real: “Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.
“Cada quien vive su duelo a su manera”
Para concluir su mensaje, Vadhir dejó claro que su publicación era más una respuesta para frenar las críticas que una demostración para su hermana.
“Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional”, aseguró en un llamado a la empatía.
Pidió generar más conciencia sobre cómo se juzga el comportamiento de figuras públicas ante pérdidas familiares.
“Como sociedad urge tener más tacto… cada quien vive su duelo a su manera”, añadió reconociendo que no todos expresan el dolor de la misma forma.
Reacciones de la familia y cierre del mensaje
La respuesta de Vadhir generó diversas reacciones, incluyendo la de Alessandra Rosaldo, quien también ha sido cuestionada por no publicar mensajes sobre el fallecimiento.
Además, la cantante respaldó las palabras del actor al escribir: “Gracias por aclarar lo que es increíble que se tenga que aclarar. Unidos siempre desde el corazón”.
Usuarios divididos comentaron el post, algunos defendiendo la postura privada de la familia y otros pidiendo más transparencia.
En medio del duelo, la familia Derbez continúa lidiando con la presión mediática y las expectativas del público sobre cómo deben vivir y expresar su dolor.