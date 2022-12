Vacunas trabajadores salud: TAMBIÉN LA DE LA INFLUENZA

Una de las vacunas que no debe faltar en su esquema es la de la influenza, que en estas épocas de invierno los casos se disparan considerablemente. También advierten que “Si nació en 1957 o después y no recibió la vacuna MMR, o si no tiene un análisis de sangre que muestre que es inmune al sarampión o las paperas (es decir, sin evidencia serológica de inmunidad o vacunación previa), obtenga 2 dosis de MMR (1 dosis ahora y la segunda dosis al menos 28 días después)”.

Pero, es importante señalar que “Si nació en 1957 o después y no recibió la vacuna MMR, o si no tiene un análisis de sangre que muestre que es inmune a la rubéola, solo se recomienda 1 dosis de MMR. Sin embargo, es posible que termine recibiendo 2 dosis, porque el componente de la rubéola se encuentra en la vacuna combinada con el sarampión y las paperas. Para los HCW nacidos antes de 1957, consulte las recomendaciones de la vacuna MMR ACIP”. Archivado como: Vacunas trabajadores salud