Entre los riesgos de salud que pueden tener los viajeros en los países de destino, algunos pueden ser evitables y otros no. Las enfermedades prevenibles con vacunas pertenecen en su mayoría al grupo de las evitables. Como es el ejemplo más actual de la vacuna COVID-19.

Vacunas aplicarme viajar extranjero: En contra de la hepatitis

Si no tiene evidencia documentada de una serie completa de vacunas contra la hepatitis B, o si no tiene un análisis de sangre que muestre que es inmune a la hepatitis B (es decir, no tiene evidencia serológica de inmunidad o vacunación previa).

Si nació en 1957 o después y no recibió la vacuna MMR (Sarampión, paperas y rubéola), o si no tiene un análisis de sangre que muestre que es inmune al sarampión o las paperas (es decir, sin evidencia serológica de inmunidad o vacunación previa), obtenga 2 dosis de MMR (1 dosis ahora y la segunda dosis al menos 28 días después).