Vacantes de empleo en Estados Unidos aumentan ligeramente ¿Realmente hay más ofertas de trabajo?

Las vacantes de empleo aumentaron ligeramente en octubre, según la BLS.

A pesar del repunte, las contrataciones cayeron y las renuncias están en su nivel más bajo en cinco años.

El enfriamiento del mercado laboral impulsa expectativas de un nuevo recorte de tasas.

Las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron marginalmente en octubre, siguiendo el repunte registrado en septiembre.

Sin embargo, el mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad: las contrataciones disminuyeron y las renuncias alcanzaron su punto más bajo en cinco años.

Estos datos, publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), reflejan una economía marcada por la incertidumbre y los efectos de los aranceles.

Vacantes de empleo de octubre: qué muestran los nuevos datos

El informe mensual de JOLTS reveló que las vacantes de empleo aumentaron en 12.000, llegando a 7,670 millones.

La publicación incorporó datos de septiembre —retrasados por el cierre del gobierno federal— que mostraron un incremento de 431.000 vacantes, la cifra más alta en casi un año, para un total de 7,658 millones.

La BLS explicó que suspendió temporalmente su metodología de alineación mensual para las estimaciones preliminares de octubre, la cual retomará en las cifras finales.