Vacantes de empleo en Estados Unidos aumentan ligeramente ¿Realmente hay más ofertas de trabajo?
Publicado el 12/10/2025 a las 15:48
- Las vacantes de empleo aumentaron ligeramente en octubre, según la BLS.
- A pesar del repunte, las contrataciones cayeron y las renuncias están en su nivel más bajo en cinco años.
- El enfriamiento del mercado laboral impulsa expectativas de un nuevo recorte de tasas.
Las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron marginalmente en octubre, siguiendo el repunte registrado en septiembre.
Sin embargo, el mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad: las contrataciones disminuyeron y las renuncias alcanzaron su punto más bajo en cinco años.
Estos datos, publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), reflejan una economía marcada por la incertidumbre y los efectos de los aranceles.
Vacantes de empleo de octubre: qué muestran los nuevos datos
El informe mensual de JOLTS reveló que las vacantes de empleo aumentaron en 12.000, llegando a 7,670 millones.
La publicación incorporó datos de septiembre —retrasados por el cierre del gobierno federal— que mostraron un incremento de 431.000 vacantes, la cifra más alta en casi un año, para un total de 7,658 millones.
La BLS explicó que suspendió temporalmente su metodología de alineación mensual para las estimaciones preliminares de octubre, la cual retomará en las cifras finales.
¿Ofertas de trabajo: dónde suben y dónde bajan en EE.UU.?
El sector con mayor crecimiento fue comercio, transporte y servicios públicos, con 239.000 nuevas ofertas de trabajo, especialmente en comercios minoristas.
En contraste:
- Servicios profesionales y empresariales perdieron 114.000 vacantes.
- Alojamiento y restauración registraron 33.000 menos.
- El gobierno federal redujo sus vacantes en 25.000.
La tasa de vacantes se mantuvo estable en 4,6 %.
Por otro lado, las contrataciones disminuyeron en 218.000, alcanzando 5,149 millones en octubre.
Las caídas ocurrieron en construcción, servicios profesionales, salud, asistencia social y hostelería. La tasa de contratación bajó de 3,4 % a 3,2 %.
Impacto para la comunidad latina en el mercado laboral
El mercado laboral es especialmente relevante para trabajadores latinos, quienes conforman una parte significativa de sectores como comercio, restaurantes, construcción y servicios.
Aunque las vacantes de empleo aumentaron, la caída en contrataciones indica que conseguir un puesto podría ser más competitivo. Menos movilidad laboral también puede limitar aumentos salariales o cambios de trabajo para mejorar condiciones.
La expectativa de un nuevo recorte de tasas podría aliviar algunos costos de financiamiento, pero no elimina la incertidumbre económica que afecta decisiones como vivienda, educación o movilidad laboral.
Qué dicen los expertos
El economista Oren Klachkin declaró a Reuters: “El mercado laboral no se está desplomando, pero sin duda está perdiendo impulso”.
Qué sigue
Con la reunión de la Reserva Federal en curso, los mercados anticipan un tercer recorte de tasas de 25 puntos básicos.
La Fed ya aplicó dos recortes este año y examinará con detalle los datos atrasados por el cierre federal.
Para la comunidad latina, será clave observar si las ofertas de trabajo se fortalecen o si continúa el enfriamiento del mercado laboral en los próximos meses.