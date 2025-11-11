¿Van contra Maduro? EE. UU. despliega su portaaviones más grande en el Caribe
Publicado el 11/11/2025 a las 15:39
- Portaaviones USS Ford llega
- Refuerzo militar estadounidense
- Operación contra narcoterrorismo
El Pentágono confirmó el arribo del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque a aguas latinoamericanas este martes.
Se trata del portaaviones más grande del mundo, acompañado por más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas.
La operación, según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, responde a una directiva del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y desmantelar presuntas organizaciones criminales transnacionales.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó que el grupo de ataque del USS Gerald R. Ford apoye los esfuerzos militares en el área del Comando Sur (Southcom), que abarca el Caribe, América Central y gran parte de Sudamérica.
Este despliegue coincide con el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la región, donde el Pentágono ha incrementado las operaciones contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico.
La llegada del portaaviones busca “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad y la prosperidad de la nación”, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
El funcionario añadió que la misión ampliará las capacidades existentes para desmantelar redes criminales vinculadas al narcotráfico.
Fuerza naval en expansión
El USS Gerald R. Ford no llega solo. Está escoltado por los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston Churchill, además de contar con apoyo aéreo de cazas F-35 y la presencia de al menos un submarino de propulsión nuclear.
En total, el Pentágono ha desplegado ocho buques de guerra en la zona del Caribe, aumentando significativamente su poder naval en un punto estratégico cercano a Venezuela.
Las operaciones en curso se desarrollan en paralelo en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, donde las fuerzas estadounidenses han ejecutado 17 acciones militares contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.
De acuerdo con reportes oficiales, estas operaciones han resultado en la muerte de al menos 76 personas, calificadas por el gobierno como “narcoterroristas”.
Implicaciones regionales
El despliegue del USS Gerald R. Ford marca un aumento sustancial en la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica.
Aunque el Pentágono justifica la operación como parte de la lucha contra el narcotráfico, su magnitud sugiere una estrategia de mayor alcance en el hemisferio occidental.
Con este movimiento, Washington refuerza su influencia marítima y deja claro que su prioridad es la seguridad regional bajo el paraguas del Comando Sur.
La presencia del portaaviones en aguas cercanas a América del Sur podría reconfigurar las relaciones militares en la zona y aumentar la tensión geopolítica con gobiernos que perciben esta acción como una muestra de fuerza.
Sin embargo, el Departamento de Guerra insiste en que el objetivo principal sigue siendo proteger a Estados Unidos y sus aliados frente a amenazas transnacionales.