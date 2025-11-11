¿Van contra Maduro? EE. UU. despliega su portaaviones más grande en el Caribe

Portaaviones USS Ford llega

Refuerzo militar estadounidense

Operación contra narcoterrorismo

El Pentágono confirmó el arribo del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque a aguas latinoamericanas este martes.

Se trata del portaaviones más grande del mundo, acompañado por más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas.

La operación, según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, responde a una directiva del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y desmantelar presuntas organizaciones criminales transnacionales.

El Pentágono despliega el USS Gerald R. Ford en Latinoamérica

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó que el grupo de ataque del USS Gerald R. Ford apoye los esfuerzos militares en el área del Comando Sur (Southcom), que abarca el Caribe, América Central y gran parte de Sudamérica.

Este despliegue coincide con el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la región, donde el Pentágono ha incrementado las operaciones contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico.

La llegada del portaaviones busca “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad y la prosperidad de la nación”, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El funcionario añadió que la misión ampliará las capacidades existentes para desmantelar redes criminales vinculadas al narcotráfico.