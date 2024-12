USGS reporta múltiples sismos en zonas de los Estados Unidos

MÁS TEMBLORES

Uno de ellos ocurrió en Saint Helena, con una magnitud de 2.7 a las 10:51, y otro en Alhambra, de magnitud 2.8, a las 12:04.

Ambos eventos fueron reportados por algunos residentes, según el sistema DYFI (Did You Feel It?) del USGS.

Además, un temblor de 2.9 se detectó al noroeste de Petrolia, en el norte de California, temprano por la mañana del 16 de diciembre.

El USGS destacó que estos eventos son relativamente comunes y forman parte de la dinámica tectónica normal de estas regiones.