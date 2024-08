USGS reporta dos sismos en California y revela las intensidades

¿Dónde se sintieron los sismos?

Dan a conocer las magnitudes de los sismos.

California sufre dos temblores en este domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha reportado dos sismos significativos en California, ambos ocurridos el 4 de agosto de 2024.

Estos eventos han generado preocupación y han sido ampliamente sentidos por las comunidades cercanas, aunque sin reportes inmediatos de daños graves.

El primer sismo, con una magnitud de 3.3, ocurrió a las 08:29 UTC, con epicentro localizado a 12 km al suroeste de Salton City, California.

También, se informó que la profundidad del sismo fue de 3.1 km.

¿QUIÉNES LO SINTIERON?

Las comunidades cercanas al epicentro, incluyendo Salton, Ocotillo Wells, Oasis, Borrego Springs y El Centro, reportaron haber sentido el temblor.

Según la escala DYFI (Did You Feel It?), que recopila información de las personas que sintieron el terremoto y crea mapas que muestran las experiencias y el alcance del daño, este sismo tuvo una intensidad de III.

Esta calificación indica que fue «sentido levemente» por personas en reposo y en interiores, y que los objetos colgantes pudieron haber oscilado.

El segundo sismo, con una magnitud de 3.1, ocurrió a las 14:10 UTC, con epicentro a 22 km al sureste de Malibu, California.