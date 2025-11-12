USCIS explica la regla de los 60 días para extender estatus migratorio

Regla ofrece período de gracia

USCIS contempla circunstancias imprevistas

Estudiantes pueden solicitar empleo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró recientemente una regla clave que beneficia a los trabajadores no inmigrantes en Estados Unidos, al establecer un período de gracia de 60 días que les permite mantener su estatus legal bajo ciertas circunstancias extraordinarias.

De acuerdo con la agencia, los migrantes con visas de trabajo tienen un margen de 60 días después del vencimiento de su permiso migratorio para presentar una solicitud de extensión o ajuste de estatus, o para tramitar una autorización de empleo por “circunstancias apremiantes”.

Este período busca evitar la deportación inmediata de quienes enfrentan demoras o imprevistos fuera de su control, según La Nación.

USCIS regla de los 60 días para trabajadores no inmigrantes

El USCIS enfatizó que, si el trabajador no actúa dentro de ese lapso, deberá abandonar el país dentro de los 60 días o al finalizar su periodo autorizado, lo que ocurra primero.

La norma ofrece un marco de flexibilidad para quienes experimentan situaciones imprevistas que retrasan sus trámites migratorios.

Además, quienes presenten sus solicitudes durante el período de gracia podrán permanecer legalmente en el país mientras el USCIS revisa su caso.

Esto incluye tanto a los titulares de visas de trabajo como a quienes busquen un cambio de categoría o una autorización laboral temporal.