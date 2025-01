USCIS actualiza requisitos para la green card bajo la administración Trump

A pocos días de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó los requisitos para quienes buscan obtener la residencia permanente legal.

Este cambio entró en vigor el miércoles 22 de enero, según indicó USCIS en un comunicado.

El ajuste afecta específicamente la presentación del Formulario I-693, relacionado con el Informe de Examen Médico y Registro de Vacunación.

Desde esta semana, USCIS eliminó el requisito de presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19 para los solicitantes de ajuste de estatus.

No more Covid vaccine requirement for Green card applicants. pic.twitter.com/0ia0balJuy

— Arun (@arunnane) January 22, 2025