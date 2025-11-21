¿Tienes un 401(k)? Así puedes usarlo para abrir tu negocio

Más emprendedores necesitan saber cómo usar 401k para un negocio.

Esta opción permite acceder a capital sin deudas ni penalidades.

Lo que viene: más interés en financiar un negocio con cuenta 401k.

Muchos trabajadores en Estados Unidos tienen un plan 401(k) o una cuenta IRA destinada al retiro.

Sin embargo, estas cuentas también pueden utilizarse como capital para abrir un negocio o comprar uno ya existente.

Este modelo, conocido como financiamiento empresarial con fondos de jubilación, se ha vuelto una alternativa importante.

Para emprendedores hispanos, es una forma de iniciar un proyecto sin depender de préstamos tradicionales ni enfrentar tasas altas.

Usar 401k para un negocio sin penalidades

El método más utilizado para este proceso es el programa ROBS (Rollover for Business Startups). Permite usar los fondos del plan de jubilación sin pagar impuestos ni penalidades.

Cómo funciona ROBS

Se crea una corporación tipo C.

Esta corporación establece un nuevo plan 401(k).

Se transfieren fondos del plan anterior al nuevo.

El plan compra acciones de la empresa.

El dinero obtenido se convierte en capital para operar el negocio.

El programa ROBS requiere seguir reglas claras del IRS. No es un préstamo, por lo que no genera intereses. Tampoco aumenta la deuda del negocio. Por eso se ha vuelto una opción atractiva para quienes buscan independencia financiera.