Empleados de USAID reciben orden de destruir documentos clasificados

Empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recibieron correos electrónicos con instrucciones para destruir documentos clasificados en su sede de Washington, DC.

La orden generó incertidumbre y sospechas sobre la razón detrás de esta medida.

El aviso fue emitido por la secretaria ejecutiva interina de USAID, Erica Carr, quien instruyó a los trabajadores a deshacerse de los archivos a primera hora del martes.

«Destruya primero la mayor cantidad de documentos posible y guarde las bolsas de incinerado para cuando la trituradora no esté disponible o necesite un descanso».

MORE: USAID senior official instructed the agency’s remaining staff to convene for an “all day” group effort to destroy documents stored there, many of which contain sensitive information.” pic.twitter.com/PJHUdlUFkV

— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) March 11, 2025