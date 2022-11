Estados Unidos tuvo en los pies de Weston McKeenie una oportunidad muy clara, pero fue Christian Pulisic quien ahogó los gritos de gol de los aficionados al reventar un potente izquierdazo en el travesaño. Serginho Dest no quiso quedarse atrás y tuvo una más de peligro. Inglaterra se despidió del primer tiempo con dos disparos a gol. Matt Turner se convirtió en el héroe de EUA al hacer una gran atajada (Archivado como: USA vs Inglaterra

USA vs Inglaterra: A pesar de que el cuadro norteamericano tuvo las llegadas más claras de gol, no pudo reflejar su ligero dominio y empató a cero goles con el equipo de ‘La Rosa’. Ahora, ambos equipos tendrán que definir su pase a la siguiente ronda el próximo martes cuando se enfrenten a Irán (Estados Unidos) y a Galés (Inglaterra). Horas antes, el cuadro iraní venció dos goles a cero a su similar de Gales.

USA vs Inglaterra: Un juego de ida y vuelta

USA vs Inglaterra: El cuadro norteamericano inició con todo la segunda mitad, pero los ingleses no estaban dispuestos a dejar que ocurriera lo que pasó en más de la mitad del primer tiempo. Nuevamente, Pulisic disparó a puerta, pero la defensa rival mandó a tiro de esquina. Los ataques por la banda izquierda de parte de EUA fueron un dolor de cabeza para Inglaterra.

Tras el embate de los contrarios, a Harry Kane no le quedó de otra que bajar a apoyar a sus compañeros. Harry Maguire no dejaba pasar nada por arriba. Parecía que sería cuestión de tiempo para que cayera el primer gol de este partido. Al minuto 63, el portero Jordan Pickford se metió solo en problemas al medir mal un tiro de esquina que no remató nadie (Archivado como: USA vs Inglaterra