Luis Suárez desata polémica y Uruguay pierde dos estrellas en su escudo

La FIFA confirmó que Uruguay deberá usar solo dos estrellas en su escudo. Los títulos olímpicos de 1924 y 1928 ya no contarán.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deberá modificar su escudo oficial y reducir las estrellas de cuatro a dos, tras una resolución de la FIFA. Todo comenzó con unas declaraciones del delantero Luis Suárez, que reabrieron la controversia sobre los títulos mundiales de Uruguay.

“Yo no los cuento”

Durante una dinámica en redes sociales, Suárez declaró:

“Nosotros tenemos dos Mundiales y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento. Argentina tiene más Mundiales que Uruguay”.

FIFA emite resolución oficial

La FIFA respondió al debate con una medida clara: solo se podrán incluir estrellas por títulos oficiales de Copas del Mundo organizadas por la FIFA, dejando fuera los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que Uruguay tradicionalmente incluía como equivalentes.

¿Qué cambia?

Uruguay deberá modificar su camiseta de cara al Mundial 2026, utilizando únicamente dos estrellas sobre su escudo, que corresponden a los títulos de 1930 y 1950. La nueva normativa busca unificar criterios para todas las federaciones.

