Univision regresa a YouTube TV tras fuerte presión política

Univision regresa a YouTube

Acuerdo tras presión política

Reversan cobro a hispanos

Segun informa la agencia EFE, Univision volverá a transmitirse en YouTube TV en Estados Unidos después de casi dos meses fuera de la plataforma, tras un acuerdo multianual anunciado este miércoles por TelevisaUnivision.

El regreso del mayor canal hispano del país se produce luego de una intensa campaña de presión política que incluyó el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

La salida del canal ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando venció el contrato de distribución entre YouTube TV y Univision.

La cancelación afectó no solo a Univision, sino también a otras cadenas hispanas del conglomerado, lo que generó inquietud entre millones de espectadores latinos.

Campaña y denuncias por parte de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision ha logrado un nuevo acuerdo de distribución multianual con YouTube TV, garantizando que los hispanos en Estados Unidos tengan acceso a las noticias, los deportes y el entretenimiento en los que confían. A partir de hoy, los suscriptores del Plan Básico y del… pic.twitter.com/sucCAm01u7 — Univision Noticias (@UniNoticias) November 26, 2025



En respuesta, la televisora lanzó la campaña “Do the Right Thing, Google” para denunciar lo que calificó como un plan “discriminatorio”.

Según TelevisaUnivision, YouTube TV pretendía retirar a Univision del paquete principal y agregar un costo adicional del 18 %, equivalente a 15 dólares más al mes, para conservar el acceso a la programación en español.

La propuesta contrastaba con el paquete básico en inglés, que mantenía su precio sin cambios.

La campaña generó un debate inmediato sobre equidad en el acceso a contenido hispano.