Univision regresa a YouTube TV tras fuerte presión política
Publicado el 11/26/2025 a las 22:13
- Univision regresa a YouTube
- Acuerdo tras presión política
- Reversan cobro a hispanos
Segun informa la agencia EFE, Univision volverá a transmitirse en YouTube TV en Estados Unidos después de casi dos meses fuera de la plataforma, tras un acuerdo multianual anunciado este miércoles por TelevisaUnivision.
El regreso del mayor canal hispano del país se produce luego de una intensa campaña de presión política que incluyó el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.
La salida del canal ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando venció el contrato de distribución entre YouTube TV y Univision.
La cancelación afectó no solo a Univision, sino también a otras cadenas hispanas del conglomerado, lo que generó inquietud entre millones de espectadores latinos.
Campaña y denuncias por parte de TelevisaUnivision
TelevisaUnivision ha logrado un nuevo acuerdo de distribución multianual con YouTube TV, garantizando que los hispanos en Estados Unidos tengan acceso a las noticias, los deportes y el entretenimiento en los que confían.
A partir de hoy, los suscriptores del Plan Básico y del… pic.twitter.com/sucCAm01u7
— Univision Noticias (@UniNoticias) November 26, 2025
En respuesta, la televisora lanzó la campaña “Do the Right Thing, Google” para denunciar lo que calificó como un plan “discriminatorio”.
Según TelevisaUnivision, YouTube TV pretendía retirar a Univision del paquete principal y agregar un costo adicional del 18 %, equivalente a 15 dólares más al mes, para conservar el acceso a la programación en español.
La propuesta contrastaba con el paquete básico en inglés, que mantenía su precio sin cambios.
La campaña generó un debate inmediato sobre equidad en el acceso a contenido hispano.
Univision vuelve a YouTube TV con un nuevo acuerdo
El acuerdo anunciado contempla que YouTube TV vuelva a incluir los canales de TelevisaUnivision en sus planes básico y en español dentro de Estados Unidos.
Los canales que regresan son Univision, UNIMÁS, TUDN y Galavisión, que forman parte de la oferta principal de la televisora latina.
Además, ViX será incorporado al paquete de “Primetime Channels” de YouTube TV, extendiéndose por primera vez a la audiencia de México.
TelevisaUnivision confirmó estos detalles en un comunicado oficial.
Reacciones públicas y políticas tras la disputa
Daniel Alegre, director general de TelevisaUnivision, celebró el acuerdo y destacó la importancia de mantener el acceso de la comunidad hispana a la información.
Alegre afirmó que el restablecimiento del servicio permitirá que millones de hispanos continúen accediendo a noticias, deportes y entretenimiento que han acompañado a la comunidad por más de 70 años.
El director agradeció además el respaldo que recibió la televisora durante el conflicto con YouTube TV.
Políticos, legisladores y figuras públicas se pronunciaron en defensa del acceso equitativo al contenido hispano.
Apoyo de Trump y advertencias electorales
Entre los apoyos más visibles estuvo el del presidente Donald Trump, quien intervino públicamente durante la disputa.
Trump afirmó que retirar Univision del paquete de YouTube TV sería perjudicial para los republicanos en las próximas elecciones intermedias.
Recordó además que Univision le dio un espacio relevante en un especial de alta audiencia.
El mandatario urgió a Google a permitir el regreso de Univision mediante una publicación del 4 de octubre en TruthSocial.
Presión legislativa y críticas al aumento de costos
La presión política no se limitó al expresidente, ya que otros legisladores también reaccionaron.
El senador Bernie Moreno, de Ohio, envió una carta al director general de Google, Sundar Pichai, para advertir sobre el impacto del posible recargo a los canales hispanos.
Moreno señaló que el aumento de precio afectaría a unos 10 millones de suscriptores a nivel nacional.
Su intervención sumó peso al debate sobre equidad en plataformas de streaming.