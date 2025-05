UnitedHealth habría pagado a residencias para evitar hospitalizaciones, según The Guardian

Una investigación de The Guardian reveló que UnitedHealth, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, habría pagado secretamente a residencias de ancianos para reducir los traslados hospitalarios de pacientes.

Una práctica que le ahorró millones de dólares.

Pero que, según el medio, puso en riesgo la vida de numerosos asegurados.

Así lo informó la agencia de noticias EFE.

UnitedHealth secretly paid nursing homes to slash hospitalizations for elderly residents, according to a new @guardian investigation.

— More Perfect Union (@MorePerfectUS) May 21, 2025