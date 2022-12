Pero la que se llevó las miradas es la mamá de la ex reina de belleza quien luce bastante joven y con mucho porte presumió un vestido en tono blanco con cuadros negros, así como su cabello rubio perfectamente peinado, sin embargo nadie esperaba que la gente notaría algo que quizá a Nadia Ferreira no le hizo mucha gracia.

Nadia Ferreira tuvo que ‘aguantar’ los comentarios de la gente por su mamá

En la cuenta de Instagram de ‘La Mesa Caliente’ se puede ver cómo la gente se atrevió a comentar que la mamá de Nadia Ferreira hacía mejor pareja con Marc Anthony por la cuestión de las edades de ambos: “Hace mejor pareja con la mamá”, “La madre es la que va acorde con él”, “Parecen los papás de la chica”, “Le va mejor con la suegra hacen mejor pareja”, “Padre, madre e hija”.

Más burlas siguieron a la ex reina de belleza: “Lo que hace el dinero no es de gratis andar con él”, “A él le gustan las jovencitas”, “Hace pareja con su suegra”, “El poder del dinero”, “Combina más con la mamá que con la hija”, “Qué linda la ‘hija’ de Marc”, “Se ve mejor con la mamá”, “Y va de nuevo otro casorio”, “Acaso Nadia no sabe que los matrimonios de Marc no duran? Por qué no disfruta de su compañía y sus bienes?”, sentenciaron más personas.