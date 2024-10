Una tragedia en Fall City: cinco muertos, incluidos tres niños.

Un menor se encuentra bajo custodia tras un trágico incidente ocurrido en una vivienda de Fall City, donde cinco personas fueron asesinadas, incluyendo tres niños.

La situación, que se investiga como un posible caso de violencia doméstica, conmocionó a la comunidad local.

El suceso tuvo lugar la mañana del lunes, poco antes de las 5 a.m., cuando los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de King respondieron a reportes de un posible suicidio en la zona de Lake Alice Road.

Al llegar, los oficiales encontraron una escena desgarradora que rápidamente se transformó en una investigación de homicidio.

New Information on Fall City Homicide Investigation per KCSO: discovered 5 deceased, 2 adults, 3 children #komonews @komonews pic.twitter.com/cvItTUuklC

— Michelle Esteban (@MichelleKOMO) October 21, 2024