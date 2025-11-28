Una tormenta invernal amenaza viajes y activa alertas en gran parte de Estados Unidos

Tormenta invernal amenaza viajes

Alertas por nevada histórica

Riesgo de inundaciones

Una extensa tormenta invernal comenzó a formarse este viernes y se perfila para afectar a millones de residentes en pleno regreso de las vacaciones de Acción de Gracias.

El sistema, que podría dejar más de 30 centímetros de nieve en zonas del Medio Oeste, se desplaza rápidamente desde el oeste del país.

Las primeras nevadas llegaron a Montana y las Dakotas durante la mañana, marcando el inicio de un fenómeno que seguirá avanzando hacia el sur y el este.

Los meteorólogos advierten que la cobertura de nieve aumentará de forma constante a lo largo del día.

Nevadas fuertes desde las Rocosas hasta el Medio Oeste

El Centro de Pronóstico FOX anticipa acumulaciones significativas en Iowa y Nebraska, además de continuar afectando a los estados del noroeste.

En las zonas montañosas de las Rocosas, se prevé que caigan varios centímetros más entre viernes y sábado.

Denver podría romper una racha de más de 220 días sin nieve si las previsiones se cumplen.

Para el sábado, el sistema se intensificará mientras avanza hacia las llanuras del norte.