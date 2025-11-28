Una tormenta invernal amenaza viajes y activa alertas en gran parte de Estados Unidos
Publicado el 11/28/2025 a las 14:46
- Tormenta invernal amenaza viajes
- Alertas por nevada histórica
- Riesgo de inundaciones
Una extensa tormenta invernal comenzó a formarse este viernes y se perfila para afectar a millones de residentes en pleno regreso de las vacaciones de Acción de Gracias.
El sistema, que podría dejar más de 30 centímetros de nieve en zonas del Medio Oeste, se desplaza rápidamente desde el oeste del país.
Las primeras nevadas llegaron a Montana y las Dakotas durante la mañana, marcando el inicio de un fenómeno que seguirá avanzando hacia el sur y el este.
Los meteorólogos advierten que la cobertura de nieve aumentará de forma constante a lo largo del día.
Nevadas fuertes desde las Rocosas hasta el Medio Oeste
El Centro de Pronóstico FOX anticipa acumulaciones significativas en Iowa y Nebraska, además de continuar afectando a los estados del noroeste.
En las zonas montañosas de las Rocosas, se prevé que caigan varios centímetros más entre viernes y sábado.
Denver podría romper una racha de más de 220 días sin nieve si las previsiones se cumplen.
Para el sábado, el sistema se intensificará mientras avanza hacia las llanuras del norte.
Chicago y Milwaukee podrían enfrentar cifras históricas
Las alertas y advertencias invernales ya abarcan amplias áreas del Medio Oeste y las llanuras del norte.
Ciudades como Des Moines, Chicago y Quad Cities se encuentran bajo advertencias de tormenta invernal.
Los modelos indican posibles acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros hasta el domingo por la mañana, con máximos que podrían llegar a los 45 centímetros.
En Chicago, los expertos sostienen que podría tratarse de una de las nevadas más intensas registradas en noviembre.
Complicaciones en aeropuertos y carreteras
El temporal amenaza con interrumpir operaciones en aeropuertos clave como Chicago O’Hare, Midway, Milwaukee Mitchell International y Detroit Metropolitan.
Los retrasos y cancelaciones podrían extenderse hasta el lunes, afectando el regreso de miles de viajeros.
La nieve también se espera al sur, llegando hasta áreas cercanas a San Luis, donde podría alcanzarse entre 3 y 5 pulgadas.
Al mismo tiempo, en el sector más cálido del sistema habrá fuertes lluvias, vientos intensos y tormentas eléctricas.
Riesgo de inundaciones en estados del sur
Regiones ya saturadas de agua en Texas, Arkansas y Luisiana podrían enfrentar más precipitaciones entre viernes y sábado.
Se emitió un riesgo de inundación repentina de nivel 1 de 4 para las áreas del este de estos estados.
Las lluvias podrían acumular entre 2.5 y 5 centímetros hasta el domingo, generando más complicaciones.
Finalmente, la nieve alcanzará el noreste y Nueva Inglaterra durante el fin de semana y podría persistir hasta el lunes, apuntó ‘Fox Weather‘.