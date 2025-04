Un vuelo de Delta Airlines es evacuado en la pista del aeropuerto de Orlando tras incendio en el motor

La aerolínea explicó que las tripulaciones de vuelo siguieron los procedimientos adecuados para evacuar la cabina cuando se observaron las llamas en el tubo de escape de uno de los dos motores del avión.

El video grabado por Dylan Wallace, un pasajero que se encontraba en la terminal, mostró la magnitud del incendio, con llamas anaranjadas saliendo del motor, lo que generó una gran alarma entre los testigos.

Los servicios de emergencia recibieron rápidamente autorización para dirigirse al avión, y la situación fue controlada sin que se registraran víctimas.

Aunque la evacuación se realizó de manera efectiva, la experiencia fue aterradora para los pasajeros, quienes compartieron sus testimonios en las redes sociales.

Passengers were forced to evacuate a Delta plane after its engine caught fire on the tarmac at Orlando International Airport in Florida on Monday. https://t.co/28FBxbCHyq pic.twitter.com/YXOXuYC97t

— AccuWeather (@accuweather) April 21, 2025