Un vórtice polar alterado podría traer un inicio de invierno más frío y nevado en EE. UU.
Publicado el 11/22/2025 a las 16:35
- Vórtice polar en EEUU
- Diciembre más frío previsto
- Aumenta riesgo de nevadas
Un cambio significativo en la atmósfera podría transformar el clima en Estados Unidos durante las semanas posteriores al Día de Acción de Gracias, con temperaturas más frías y un aumento en las probabilidades de nieve en varias regiones.
Meteorólogos atribuyen este patrón inusual a una perturbación en el vórtice polar, un sistema clave en la distribución del aire gélido subártico.
Aunque estos fenómenos ocurren cada invierno, la alteración actual se presenta antes de lo habitual, lo que ha despertado un interés particular entre especialistas.
Los modelos climáticos sugieren que diciembre podría arrancar con escenarios más invernales de lo normal.
¿Qué es el vórtice polar y por qué se está alterando?
La atmósfera terrestre está formada por varias capas en constante movimiento, entre ellas la troposfera —donde se desarrolla el clima diario— y la estratosfera.
Sobre los polos, un cinturón de vientos intensos conocido como vórtice polar mantiene confinado el aire frío en las regiones árticas.
Cuando estos vientos se mantienen fuertes, el aire helado permanece al norte; cuando se debilitan, puede desplazarse hacia latitudes más bajas.
Actualmente, una perturbación está debilitando ese vórtice, permitiendo que el aire polar descienda hacia zonas como Estados Unidos.
Calentamiento estratosférico repentino: un fenómeno clave
En ocasiones, un evento llamado calentamiento estratosférico repentino —SSW, por sus siglas en inglés— altera la estabilidad del vórtice polar.
Aunque suene contradictorio, un aumento brusco de temperatura en la estratosfera debilita los vientos que atrapan el aire helado.
Ese proceso puede desencadenar fuertes irrupciones de aire frío y episodios de clima invernal más intensos.
Sin embargo, no todos los SSW provocan efectos severos en la superficie, y algunos pasan casi desapercibidos.
Un fenómeno inusual para esta época del año
Según la Dra. Amy Butler, de la NOAA, los SSW ocurren aproximadamente una vez cada dos inviernos, pero son extremadamente raros en noviembre.
El climatólogo Judah Cohen, del MIT, calificó la situación como “una disrupción sin precedentes en la arquitectura polar” tan temprano en la temporada.
Cohen señaló que aún no está garantizado que ocurra un SSW, pero incluso una extensión del vórtice polar podría generar un descenso importante de temperaturas.
La falta de eventos similares en el historial climatológico dificulta prever con exactitud cómo evolucionará la atmósfera.
La Niña también influirá en los patrones invernales
Además del vórtice polar, un episodio de La Niña débil está influyendo en los modelos de pronóstico para América del Norte.
El Dr. Jason Furtado, de la Universidad de Oklahoma, explicó que ciertas anomalías en el Pacífico refuerzan la probabilidad de un diciembre más frío.
Estas interacciones entre patrones oceánicos y atmosféricos suelen modificar la circulación de aire sobre Estados Unidos.
La combinación de ambos fenómenos podría amplificar los brotes de frío en las próximas semanas.
¿Qué esperar en las próximas semanas?
El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA anticipa temperaturas por debajo de la media en gran parte del país entre finales de noviembre y diciembre.
No obstante, esta tendencia se refiere a promedios generales y no a variaciones abruptas de días puntuales.
Esto significa que podría haber una fuerte ola de frío seguida de periodos más cálidos sin contradecir el pronóstico de fondo.
Las posibilidades de nieve aumentarán especialmente en el centro del país.
Riesgo de nevadas fuertes en los Grandes Lagos
Las perturbaciones del vórtice polar suelen favorecer el avance del aire frío hacia el sur y elevar las probabilidades de nieve.
Aunque no existe una relación directa y automática, este patrón incrementa la posibilidad de tormentas invernales más intensas.
La NOAA destaca un mayor potencial de nevadas en la región de los Grandes Lagos, conocida por la famosa “nieve de efecto lago”.
Si las condiciones se mantienen, el inicio del invierno podría ser más severo para millones de estadounidenses, apuntó ‘ABC News‘.