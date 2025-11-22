Un vórtice polar alterado podría traer un inicio de invierno más frío y nevado en EE. UU.

Vórtice polar en EEUU

Diciembre más frío previsto

Aumenta riesgo de nevadas

Un cambio significativo en la atmósfera podría transformar el clima en Estados Unidos durante las semanas posteriores al Día de Acción de Gracias, con temperaturas más frías y un aumento en las probabilidades de nieve en varias regiones.

Meteorólogos atribuyen este patrón inusual a una perturbación en el vórtice polar, un sistema clave en la distribución del aire gélido subártico.

Aunque estos fenómenos ocurren cada invierno, la alteración actual se presenta antes de lo habitual, lo que ha despertado un interés particular entre especialistas.

Los modelos climáticos sugieren que diciembre podría arrancar con escenarios más invernales de lo normal.

¿Qué es el vórtice polar y por qué se está alterando?

La atmósfera terrestre está formada por varias capas en constante movimiento, entre ellas la troposfera —donde se desarrolla el clima diario— y la estratosfera.

Sobre los polos, un cinturón de vientos intensos conocido como vórtice polar mantiene confinado el aire frío en las regiones árticas.

Cuando estos vientos se mantienen fuertes, el aire helado permanece al norte; cuando se debilitan, puede desplazarse hacia latitudes más bajas.

Actualmente, una perturbación está debilitando ese vórtice, permitiendo que el aire polar descienda hacia zonas como Estados Unidos.